Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области зафиксировано снижение числа природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Nat.astrobl.ru Пожар

По данным ведомства, с начала 2021 года зарегистрировано 640 природных пожаров. Сухая трава горела на площади 13,5 гектара. Этот показатель на 80% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Почти за десять месяцев возбуждено около 4,5 тыс. дел об административных правонарушениях, наложено 2 395 административных штрафов на общую сумму почти 30 млн рублей.