Тбилиси, 26 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет в большей безопасности в тюремной больнице, чем в частной клинике. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюс» председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Предотвращение определенных планов каких-нибудь людей с горячими головами или любого другого фактора, конечно, намного проще в пенитенциарном учреждении, приспособленном под все эти нужды, чем в обычной частной клинике», — сказал депутат.

Сарджвеладзе добавил, что размещение Саакашвили в частной клинике создаст проблемы для этого учреждения. Его работе будут мешать все те меры безопасности, которые придётся вводить.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.