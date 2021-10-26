Саратов, , 12:05 — REGNUM В Саратове в 2022 году планируют построить и капитально отремонтировать шесть школ. Как сообщил глава городской администрации Михаил Исаев, средства на это будут выделены из федерального бюджета.

Новый класс в школе

Новые и отремонтированные образовательные учреждения появятся в Заводском, Волжском, Ленинском районах и центральной части города.

«Федеральный центр для Саратова предусмотрел колоссальные средства в размере 2,5 млрд рублей на ряд важнейших мероприятий в социальной сфере: это завершение строительства школы в Иволгино, капремонт школ №2 и №18, окончание возведения пристроек к школам №5 и №84, начало строительства образовательного учреждения в Ласточкино», — отметил Исаев.

Благодаря реализации данных проектов планируется ввести в эксплуатацию 5660 новых ученических мест. Глава областного центра подчеркнул, что со стороны муниципалитета важно качественно и в срок выполнить необходимые работы, а также контролировать все этапы, начиная от проектирования и до запуска объекта.

ИА REGNUM ранее сообщало, Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет построено в 2021—2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования» 128 современных школ.

Читайте также: Саратовская область на строительство школ получит более 1,1 млрд рублей