Москва, 26 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Завершены работы по реконструкции Курьяновской набережной в Москве, сообщил 26 октября вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Stroi.mos.ru Андрей Бочкарев

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — заявил заммэра.

Он пояснил, что работы проводились в рамках реконструкции улицы Донецкая, входящей в состав строящегося участка Южной рокады. Всего реконструировали 435 метров дорог, в том числе подъезд к жилому комплексу.

Отрезок набережной расширили с двух до четырёх полос, установлены два павильона для остановок наземного транспорта, рассказал вице-мэр.