Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В дома Невского района Санкт-Петербурга вернулось отопление, которое отключилось из-за аварии на теплотрассе у дома 39 по Шлиссельбургскому проспекту. Об этом 26 октября проинформировали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за дефекта на трубопроводе Шлиссельбургский проспект заволокло клубами пара, припаркованные автомобили оказались в горячей воде, а жители части домов на время лишились отопления.

«Теплоэнергетики заменили более 30 метров ненадежного трубопровода, провели необходимые мероприятия по диагностике системы и перевели подачу горячей воды и отопления потребителям в штатный режим работы», — рассказали в пресс-службе «Теплосети».