Якутск, 26 октября 2021, 11:23 — REGNUM Заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев заявил, что на месте главы региона Айсена Николаева отправил бы в отставку правительство республики. Журналист и политолог Виталий Обедин видит в этом заявлении личные интересы представителей регионального отделения КПРФ и не наблюдает логики. Такое мнение эксперт изложил в своём телеграм-канале.
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Виталий Обедин считает странным его заявление на фоне того, что депутаты Госсобрания Якутии сами утверждали в должностях премьер-министра правительства региона, его заместителей и половину министров. Другой важный момент, на который обратил внимание политолог — попытка с помощью этого заявления снять ответственность за проигрыш «Единой России» с Айсена Николаева, который был «паровозом» партии на выборах в Госдуму РФ.
Он также подчеркнул, что в республике, как и в России в целом, практикуют привычку в любой непонятной ситуации оправдывать провалы лидера его окружением. Политолог также отметил, что якутское отделение КПРФ «давно выработало уникальную стратегию поведения, позволяющую получать кресло вице-спикера в парламенте и пристраивать пару-тройку человек в правительство. Они сурово и безжалостно критикую далекую Москву и очень обезличенно — местную власть».
Как сообщало ИА REGNUM, по информации источника 14 News 25 сентября Айсен Николаев написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив дату открытой. Причиной его намерения оставить своё место называются результаты выборов в Госдуму — в Якутии по итогам голосования 17−19 сентября победила КПРФ.