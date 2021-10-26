Салехард, 26 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В столице Ямала октябрьский дорожный ремонт проводился с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Ремонт дорог

Установлено, что АО «Салехарддорстрой» проводило ямочный ремонт в районе дорог по ул. Объездной и ул. Ангальский мыс в рамках контракта со сроком окончания до 15 октября 2021 года в период выпадения обильных осадков. Это могло повлечь нарушение технологии укладки и привести в негодность ремонтируемое дорожное покрытие.

Соответственно пункту 4.7 СНиП 3.06.03−85 в снегопад и метель работы по устройству дорожного полотна не допускаются. В связи с этим генеральному директору АО «Салехарддорстрой» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.