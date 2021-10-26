Джакарта, , 10:53 — REGNUM Ураган, обрушившийся на провинцию Восточная Ява, повредил 44 жилых дома, сообщает CNN Indonesia.

Ураган Pixabay.com

В национальном агентстве по управлению стихийными бедствиями заявили, что это событие было вызвано сильным дождем и ветром. В результате инцидента пострадало 88 семей.

Жителей призвали быть начеку из-за угрозы стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием межрегионального автобуса в Индонезии.

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