Ясиноватая, ДНР, , 10:53 — REGNUM Украинские силовики обстреляли село Яковлевка под Ясиноватой. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 октября руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко журналистам.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, в результате обстрелов были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки по улице Ясиноватская.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Отмечается, что на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что обстрел из минометов окрестностей села Новая Марьевка Тельмановского района, который находится на юге ДНР, осуществили подразделения ВСУ.