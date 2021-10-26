Ясиноватая, ДНР, 26 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли село Яковлевка под Ясиноватой. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 октября руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его данным, в результате обстрелов были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки по улице Ясиноватская.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Отмечается, что на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что обстрел из минометов окрестностей села Новая Марьевка Тельмановского района, который находится на юге ДНР, осуществили подразделения ВСУ.