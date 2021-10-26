Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Обладатель Кубка Стэнли, нападающий Александр Волков станет игроком санкт-петербургского СКА. Об этом 26 октября заявил журналистам главный тренер команды Валерий Брагин.

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«Мы очень рады возвращению и работаем в этом направлении. И для лиги большой плюс, что возвращаются питерские ребята — Валентин Зыков из Питера, Александр Волков — тоже», — сказал Брагин.

Ранее американский журналист Элиотт Фридман сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» выставил Волкова на драфт отказов для досрочного разрыва контракта.

В 2013 по 2017 год Волков играл в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах в системе СКА. В 2017 году он переехал в Северную Америку, а через два года дебютировал в НХЛ в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2020 году он стал обладателем Кубка Стэнли, а в марте 2021-го был обменян в «Анахайм».