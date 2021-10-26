Москва, , 10:52 — REGNUM Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 25 октября на общую сумму 15 млрд рублей. Об этом 26 октября сообщается на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Несколькими днями ранее, 22 октября, объем валюты, купленной Банком России, составлял 15,2 млрд руб. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты превысила 1,9 трлн руб., объем продажи валюты превысил 1 трлн 685,8 млрд руб.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ не исключает, что прибыль банков в 2022 году будет ниже результатов 2021 года.

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