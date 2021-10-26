Москва, 26 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 25 октября на общую сумму 15 млрд рублей. Об этом 26 октября сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Несколькими днями ранее, 22 октября, объем валюты, купленной Банком России, составлял 15,2 млрд руб. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты превысила 1,9 трлн руб., объем продажи валюты превысил 1 трлн 685,8 млрд руб.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ не исключает, что прибыль банков в 2022 году будет ниже результатов 2021 года.

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