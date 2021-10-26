Москва, , 10:52 — REGNUM Высокие цены на газ в ЕС будут сохраняться в течение IV квартала 2021 — I квартала 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По всей видимости, высокие цены на газ в Европе будут сохраняться в течение IV квартала 2021 — I квартала 2022 года. Однако затем можно ожидать существенного снижения по сравнению с текущими уровнями, — сказал он. — Есть основания думать, что баланс мирового рынка СПГ улучшится в начале 2022 года. В начале 2022 года должны быть введены два крупных завода в США суммарной мощностью 8,8 млн т ежегодно. Также можно ожидать, что выровняется ситуация с выработкой на ВИЭ и произойдет стабилизация спроса. В этих условиях вероятно, что цена на газ опустится ниже 500 тыс. долларов за кубический метр. Мы полагаем, что в 2022 году цена на газ в Европе будет находиться в диапазоне 400−500 тысяч долларов за кубометр и снизится до 350 тысяч в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов объяснил, что в настоящее время у ЕС нет простых рецептов для преодоления газового кризиса.

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