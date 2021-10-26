Москва, 26 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Высокие цены на газ в ЕС будут сохраняться в течение IV квартала 2021 — I квартала 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По всей видимости, высокие цены на газ в Европе будут сохраняться в течение IV квартала 2021 — I квартала 2022 года. Однако затем можно ожидать существенного снижения по сравнению с текущими уровнями, — сказал он. — Есть основания думать, что баланс мирового рынка СПГ улучшится в начале 2022 года. В начале 2022 года должны быть введены два крупных завода в США суммарной мощностью 8,8 млн т ежегодно. Также можно ожидать, что выровняется ситуация с выработкой на ВИЭ и произойдет стабилизация спроса. В этих условиях вероятно, что цена на газ опустится ниже 500 тыс. долларов за кубический метр. Мы полагаем, что в 2022 году цена на газ в Европе будет находиться в диапазоне 400−500 тысяч долларов за кубометр и снизится до 350 тысяч в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов объяснил, что в настоящее время у ЕС нет простых рецептов для преодоления газового кризиса.