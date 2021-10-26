Вашингтон, 26 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Россию не удовлетворяет текущее положение дел вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), гонка таких вооружений недопустима, заявил заявил российский посол в СШААнатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба российского посольства в соцсети Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара», — заявил Антонов в ходе заседания Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Мидлберрийском институте.

Он напомнил, что Россия предлагала со своей стороны не разворачивать ракеты средней и меньшей дальности в определённых районах и до момента, пока США не предпримут соответствующие шаги против РФ.

Москва последовательна в своих подходах к стратегической стабильности, добавил Антонов. Россия намерена поднять вопросы взаимосвязи между стратегическими наступательными (СНВ) и стратегическими оборонительными вооружениями.

Российский посол также отметил важность обсуждения гиперзвуковых и других высокоточных неядерных средств, в том числе беспилотных. Акцент нужен на системах, которые могут решать стратегические задачи.

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