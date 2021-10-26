Хабаровск, , 10:55 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 Хабаровска установили и задержали двух жителей Краснофлотского района, которые украли из «Сквера врачей» лавочки, урны и металлические подвесные качели. Суммарный ущерб заявитель-подрядчик оценил в 180 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Благоустроенный сквер Yarregion.ru

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Установлено, что 37-летний местный житель и его 39-летний подельник ночью похитили элементы парковой архитектуры. Имущество они вывезли на грузовике в один из пригородных посёлков, где у одного из фигурантов находится земельный участок. Собственник земли сказал, что планировал использовать похищенное имущество для обустройства пикниковой зоны.

Ранее 37-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и культивирование наркосодержащих растений, его сообщник был судим за противоправные деяния имущественного характера.

Незаконно вывезенные из «Сквера врачей» лавочки, урны и качели полицейскими изъяты и будут возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 октября из «Сквера врачей» Хабаровска неизвестные вынесли качели, пять лавочек и семь урн.