Уфа, , 10:53 — REGNUM 669 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в республике выявили 82 818 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе всего справились с инфекцией 72 033 человека, в том числе 637 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в Башкирии констатировали смерть 35 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 585 023 человек, завершили вакцинацию 1 307 571 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 октября в республике за сутки выявили 670 носителей коронавируса.