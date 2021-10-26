Донецк, , 10:46 — REGNUM При обстреле со стороны силовиков Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР) был поврежден газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба минугля и энергетики ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

«Вооруженные формирования Украины перебили газопровод шахты имени Засядько. Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 07:05 (совпадает с мск), к счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что произошедшее никак не отразилось на работе шахты, а специалисты начали устранять повреждения. При этом также в пресс-службе напомнили, что в сентябре шахта также подвергалась нескольким обстрелам с украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел из минометов окрестностей села Новая Марьевка Тельмановского района, которое находится на юге ДНР, осуществили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).