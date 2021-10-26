Чебоксары, , 10:44 — REGNUM В Чувашии в рамках «прорывного проекта» по созданию нового туристического маршрута ставку делают на 12 регионов. Их планируют включить в «Рунический путь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Реакция регионов на чувашскую инициативу пока неизвестна.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Чувашские власти рассчитывают превратить республику «в центр межрегионального брендового маршрута «Рунический путь».

«Предлагается объединить в единый большой маршрут 12 субъектов России: Карелию, Коми, Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Пермский край, Ульяновскую область, Хакасию, Республику Алтай, Тыву, Бурятию, Якутию», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в данных регионах «сохранились культурные артефакты, связанные с рунами, археологические памятники».

На 2022 год запланирована разработка мастер-плана и строительство глемпингов с модульными объектами на маршруте в Чувашии. Власти полагают, что это позволит увеличить туристической поток в 2022 году в 1,5 раза — до 350 тыс. человек.

К 2024 году предусмотрено создание 11 площадок в Чувашии, в числе которых этнопарки. Затем «малый маршрут» планируется расширить до большого, включив в него ещё 11 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все 14 регионов Поволжья прошли предварительную защиту «прорывных проектов». Чувашия представила шесть таких проектов.

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