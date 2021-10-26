Чебоксары, 26 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках «прорывного проекта» по созданию нового туристического маршрута ставку делают на 12 регионов. Их планируют включить в «Рунический путь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Реакция регионов на чувашскую инициативу пока неизвестна.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Чувашские власти рассчитывают превратить республику «в центр межрегионального брендового маршрута «Рунический путь».

«Предлагается объединить в единый большой маршрут 12 субъектов России: Карелию, Коми, Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Пермский край, Ульяновскую область, Хакасию, Республику Алтай, Тыву, Бурятию, Якутию», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в данных регионах «сохранились культурные артефакты, связанные с рунами, археологические памятники».

На 2022 год запланирована разработка мастер-плана и строительство глемпингов с модульными объектами на маршруте в Чувашии. Власти полагают, что это позволит увеличить туристической поток в 2022 году в 1,5 раза — до 350 тыс. человек.

К 2024 году предусмотрено создание 11 площадок в Чувашии, в числе которых этнопарки. Затем «малый маршрут» планируется расширить до большого, включив в него ещё 11 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все 14 регионов Поволжья прошли предварительную защиту «прорывных проектов». Чувашия представила шесть таких проектов.

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