Сеул, 26 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. 26 октября министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён отправляется с трёхдневным визитом в Москву. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Известно, что 27 октября Чон Ый Ён встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсудит вопросы региональной безопасности, включая северокорейскую проблему, двусторонние отношения и сотрудничество на международной арене.

Ожидается, что глава МИД Южной Кореи обратится к правительству России с просьбой оказать содействие в возобновлении переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации.