Братск, Иркутская область, 26 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Иркутской области под стражу попала мать четверых мальчиков, которые несколько дней провели дома одни. Подробности сегодня, 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Цитата из видео МВД Мать, оставившая детей одних дома на несколько дней, задержана в Братске

Женщину, которая заперла своих детей, нашли у знакомой. Как-либо комментировать свое длительное отсутствие и поведение 31-летняя мать отказалась. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ст.1 56 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в поселке Осиновка Иркутской области пришлось задействовать выдвижную лестницу пожарной машины, чтобы вызволить из домашнего плена четырёх мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.

Несколько дней они находились без присмотра взрослых в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Питались тем, что к сброшенной из окна верёвке привязывали сердобольные соседи. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они помещены в реабилитационный центр.

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