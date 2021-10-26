Калуга, 26 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Калуге эпидемическая ситуация из-за резкого подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) осложнилась. Пороговые показатели по совокупному населению превышены на 155,4% (на предыдущей неделе — 141,8%), сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

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За неделю зарегистрирован 7971 случай ОРВИ (предыдущая неделя — 6421), показатель заболеваемости составил 229,6 на 10 тысяч совокупного населения, при пороговом значении 89,9. Заболевшие ОРВИ наблюдались во всех возрастных группах (21 — 33%). Однако наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована у школьников 7−14 лет и в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 113,7% и 181% соответственно. Показатель заболеваемости школьников — 507,9 на 10 тысяч данной возрастной группы при эпидемическом пороге 237,7. У взрослых заболеваемость составляет 142,2 на 10 тысяч взрослого населения при пороговом показателе 50,6.

В общеобразовательных учебных заведениях Калужской области 27 классов в 15 школах переведены на дистанционное обучение. Октябрьская средняя общеобразовательная школа в Ферзиковском районе полностью переведена на дистанционное обучение, один класс в Обнинской школе-интернате также на дистанционном обучении. Всего по Калужской области зарегистрировано 11 737 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 9 904), показатель заболеваемости составил 117,3 на 10 тысяч населения, что на 55,1% превышает пороговые значения (эпидемический порог составляет 75,6).