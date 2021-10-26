Воронеж, , 10:40 — REGNUM На переполненный общественный транспорт в первый день локдауна 25 октября пожаловались жители Воронежа в социальных сетях.

Социальная дистанция в маршрутке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Воронежцы в соцсетях сообщают, что многие, несмотря на введенные нерабочие дни, продолжают ездить на работу — при этом из-за сокращения количества транспорта добираться стало намного сложнее.

«Сегодня утром битком наблюдала маршрутки…» — написала Оксана М.

«Автобус был по-прежнему битком, все едут на работу и машин полно», — делятся пользователи в Instagram.

«Все открыто, все работают. Зато маршрутки сократили. Да супер, что ж тут скажешь», — добавила Екатерина И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии сообщили, что в первый нерабочий понедельник, 25 октября, общественный транспорт работал по режиму выходного дня — на улицы было выпущено 800 единиц подвижного состава.

Нерабочие дни в Воронежской области введены с 25 октября по 7 ноября. В регионе запрещена работа общепита (кроме доставки и на вынос), розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек, торговых центров, а также салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и музеев.