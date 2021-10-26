Москва, 26 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Определился состав сборной России по теннису на финальный турнир Кубка Дэвиса. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба турнира.

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В состав команды вошли Даниил Медведев (второе место в мировом рейтинге), Андрей Рублёв (6-е), АсланКарацев (19-е), Карен Хачанов (30-е) и Евгений Донской (171-е).

Турнир состоится в Мадриде, Турине и Инсбруке с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России сыграет в группе А с командами Испании и Эквадора.

Напомним, сборная России становилась победительницей Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

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