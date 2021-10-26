Уфа, 26 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Дети в возрасте от пяти до семи лет могут получить право льготного проезда на электричках в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР В электричке

Сообщается, что на заседании правительства Башкирии было поддержано введение льготного проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для детей в возрасте от пяти до семи лет.

«Сейчас на пригородных электричках 50-% льготами пользуются пенсионеры, ветераны труда, жертвы политических репрессий с 1 апреля по 31 октября, а школьники и студенты пользуются такой же льготой с 1 сентября по 15 июня. Предлагается предусмотреть льготный проезд еще для детей в возрасте от 5 до 7 лет», — приводит пресс-служба слова премьер министра правительства региона Андрея Назарова.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии в электричках пассажиры могут провозить бесплатно детей в возрасте до пяти лет.

«Что же касается дошкольников от 5 до 7 лет, ежегодно пригородным железнодорожным транспортом в республики перевозятся порядка 30 тысяч детей. В большинстве регионов стоимость проезда для детей в возрасте от 5 до 7 лет нормативно закреплена и составляет в основном 25% от стоимости полного билета», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Булушева.

Отмечается, что затраты из республиканского бюджета на эти цели каждый год составят около 2,5 млн рублей.

«На заседании правительства РБ было принято решение ввести с 2022 года скидки в размере 75% на проезд детей в возрасте 5−7 лет в поездах пригородного сообщения», — говорится в сообщении пресс-службы.