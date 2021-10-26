Челябинск, 26 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Челябинске на ряде недавно отремонтированных трамвайных переездов начала разрушаться новая плитка. Эту проблему признал замглавы города Максим Куляшов на совещании в мэрии.

ИА REGNUM Челябинск

Речь идёт о четырёх участках. На трёх по гарантии покрытие уже восстановили. Ещё на одном перекрёстке работы ведутся.

Чиновник пообещал градоначальнице добиться надлежащего качества выполненных работ. Как сообщало ИА REGNUM, трамвайные переезды ремонтировали в 2921 году. Ради этого приходилось ограничивать движение транспорта.