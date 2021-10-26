Москва, , 10:38 — REGNUM В настоящее время нет простых рецептов, которые позволили бы преодолеть газовый кризис, с которым столкнулся Европейский союз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На мой взгляд, в настоящее время не существует каких-то простых рецептов, с помощью которых может быть преодолен газовый кризис, — сказал он. — Скачок цен на газ в последние месяцы связан с совокупностью факторов, как глобальных: рост спроса на газ на фоне высоких темпов роста мировой экономики, сильный спрос на газ в Китае, инвестиционная пауза по проектам СПГ после 2014 года, так и региональных: сокращение добычи газа в Европе, низкая выработка электричества на ВЭС, рост спроса на газ и замещение газом угля. Поэтому нет каких-то легких рецептов, которые позволили бы решить текущую ситуацию».

Кроме того, эксперт назвал противоречивой политику Европейского союза в отношении природного газа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшее время Европейский союз не сможет решить проблему высоких цен на газ.