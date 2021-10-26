Элиста, 26 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Стали известны подробности смертельного ДТП в Калмыкии с участием рейсового автобуса Neoplan, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. Следственный комитет России сообщает, что перевозка пассажиров осуществлялась с применением ремней безопасности, неприспособленных для их использования.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Следователи полагают, что в августе 2020 года два жителя Махачкалы договорились оказывать населению платные услуги по междугородней перевозке пассажиров. К этой деятельности были привлечены водители, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения. Техническое состояние автобуса не проверялось. Роковой рейс начался в 15:00 мск 23 октября 2021 года. Перед выездом не был проведён ни медицинский осмотр водителей, ни предрейсовый осмотр автобуса. Транспорт был оснащён ремнями безопасности, неприспособленными для их использования.

После ДТП задержаны 52-летний предприниматель из Махачкалы и 35-летний владелец автобуса. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в офисах и по месту жительства бизнесмена, а также в служебных кабинетах автовокзала Махачкалы, изъяты необходимая документация и мобильные телефоны.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 24 октября на участке автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В салоне автобуса находились 28 человек. Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли, более десяти пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.