Москва, 26 октября 2021, 10:38 — REGNUM В настоящее время одной из важных задач государственной корпорации «Роскосмос» является создание нового транспортного космического корабля (грузовой и пилотируемой версий), предназначенного для обслуживания перспективной российской орбитальной станции. Об этом 26 октября рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию», — заявил он в интервью РИА Новости.
Также глава «Роскосмоса» уточнил, что проект указанного корабля разрабатывается Ракетно-космической корпорацией «Энергия», являющейся производителем космических кораблей «Прогресс» и «Союз».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять — наблюдения.