Москва, , 10:38 — REGNUM В настоящее время одной из важных задач государственной корпорации «Роскосмос» является создание нового транспортного космического корабля (грузовой и пилотируемой версий), предназначенного для обслуживания перспективной российской орбитальной станции. Об этом 26 октября рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

«Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также глава «Роскосмоса» уточнил, что проект указанного корабля разрабатывается Ракетно-космической корпорацией «Энергия», являющейся производителем космических кораблей «Прогресс» и «Союз».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять — наблюдения.