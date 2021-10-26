Тирасполь, , 10:39 — REGNUM В ходе 313 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 195 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 65 253 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 59 176 человек, в том числе 310 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1485 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1476 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 945 человек, скончались девять пациентов с COVID-19.