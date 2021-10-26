Москва, 26 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Банк России пытается вынудить российские банки более взвешенно подходить к вопросу выдачи кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал опасения российских банкиров по поводу того, что ограничения на выдачу потребительских кредитов, запланированные ЦБ РФ могут привести к росту теневого кредитования.

Кредит

«Центральный банк преследует цель упорядочить рынок и не допустить его перегрева, — сказал Твердохлеб. — С одной стороны, вынуждая банки более взвешенно подходить к вопросу выдачи кредитов и не увлекаться излишне рискованными операциями в погоне за высокой доходностью. А с другой — не допуская излишней закредитованности граждан, которые не смогут обслуживать свои кредитные обязательства. Кроме того, теневой сектор в российской экономике незначителен, и его влияние на общую ситуацию на рынке несущественно. Поэтому оказывать какого-либо серьезного влияния он не сможет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России может вырасти количество проблемных кредитов.