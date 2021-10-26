Ярославль, 26 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославле на заседание Ярославской областной думы 26 октября пришёл временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев. Об этом сообщил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Ярославская областная дума

«Уважаемые коллеги, на заседание приглашены и присутствуют — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области, заместители губернатора области, заместители председателя правительства, руководители федеральных структур и средств массовой информации», — анонсировал председатель думы перед началом заседания.

Предыдущий глава региона Дмитрий Миронов редко посещал депутатов. Евраев посетил первое заседание регионального заксобрания во время его работы. Главный вопрос — станет ли это нормой.