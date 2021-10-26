Волгоград, 26 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Депутаты Волгоградской областной думы подготовили законодательную инициативу о передаче на уровень субъектов РФ полномочий по исключению объектов культурного наследия регионального и муниципального значения из единого государственного реестра памятников истории и культуры Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

(сс) Alexxx1979 Волгоград

Как считают депутаты облдумы, принимать решения об исключении объектов культурного наследия из единого госреестра могут сами регионы, без специального акта правительства РФ и минуя длительные административные процедуры. Субъектам в таком случае будет проще решить, как содержать памятники, которых фактически уже не существует, и распоряжаться земельными участками под ними.

«В правоприменительной практике нередко возникают ситуации, когда памятника уже фактически не существует, но он продолжает значиться в госреестре, что накладывает особые обременения на земельный участок. Кроме того, на каждый объект культурного наследия необходимо разработать так называемый предмет охраны, проекты зон охраны, установить границы территории, градостроительные регламенты и так далее. Всё это требует значительных финансовых затрат. Мы считаем, что в целях эффективного расходования бюджетных средств, а также в интересах дальнейшего комплексного развития территорий, целесообразно дать право субъектам самостоятельно исключать из госреестра объекты культурного наследия регионального и муниципального уровня», — отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татьяна Бухтина.

Инициатива рассмотрена на заседании профильного комитета Южно-Российской парламентской ассоциации, готовится обращение в Государственную думу.

«То есть, депутаты признают, что в Волгоградской области комитет по охране памятников культуры не выполняет свои обязанности, ибо памятники разрушаются до основания, а надзорные органы не отслеживают ситуацию, поэтому надо подчистить реестр и лишних вопросов задавать никто не станет. Ну и ладно. А то придумали вот эти вот кучи согласований, вспотеешь, пока очередную кафешку на проспекте Ленина узаконишь. Кинотеатр Юбилейный опять же — надо решать что делать с этими руинами. Вот и председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников, как всегда, пессимистичен. Считает, что депутаты начнут уничтожать памятники там, где выгодно размещение бизнеса. Зная некоторых наших депутатов, не удивимся и такому подходу», — прокомментировал предложение облдумы телеграм-канал «Сталингумрак».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года волгоградский арбитраж изъял из частной собственности кинотеатр «Юбилейный», который является частью культурного наследия региона.