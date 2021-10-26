Москва, 26 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Нефть слегка подорожала 25 октября, стабилизировавшись над уровнем $85 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Фьючерсы воздерживаются от рывка к новым долгосрочным максимумам, но и отказываются корректироваться, продолжая получать поддержку со стороны 20-дневной скользящей средней.

Сегодня, 26 октября, нефть марки Brent консолидируется в районе уровня $85, определяясь с дальнейшим вектором движения.

В условиях перспектив возникновения дефицита предложения комментарии стран ОПЕК+ поддерживают цены на высоком уровне. Саудиты подчеркнули, что экспортерам следует соблюдать осторожность в вопросе наращивания добычи, поскольку кризис, возможно, еще не миновал.

Тем временем вице-премьер России Александр Новак заявил, что ожидает сохранения текущего курса политики ОПЕК+ по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе.

Далее подъем Brent может подогреть отраслевая статистика из Штатов — 26 октября поздно вечером выйдет традиционный еженедельный отчет API, а 27 октября — официальный релиз минэнерго.

Если запасы нефти и нефтепродуктов сократятся, это только усилит беспокойство по поводу дефицита поставок и может подтолкнуть цены к новым максимумам за пределами уровня $86.

В случае нисходящей коррекции для Brent важно удержаться над упомянутой восходящей скользящей средней, которая располагается немногим ниже уровня $83 за баррель. Также в роли важной поддержи выступает уровень $80», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent поднимается к уровню $87