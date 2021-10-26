Пекин, , 10:30 — REGNUM На обнародовании всей информации про столкновение в начале октября атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) с неизвестным объектом в Южно-Китайском море настаивает Китай. Об этом 26 октября говорится в материале пекинской газеты Global Times, которая отражает мнение военно-политического руководства КНР.

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«Мы решительно обращаемся к Соединенным Штатам с требованием немедленно огласить базовую информацию об этом происшествии», — говорится в материале издания.

Также указывается, что США, как великая держава «несут ответственность и обязанность сделать это». При этом отмечается, что в случае, если американской стороной этого не будет сделано, это станет свидетельством того, что «США сделали нечто позорящее их, например, нарушили международное право и серьезно вторглись в сферу интересов другой страны в Южно-Китайском море».

Кроме того, уточняется, что ведущие американские СМИ молчат по этому поводу, как и другие медиа стран Запада.

«Мы призываем международное сообщество возвысить голос и потребовать объяснений от США», — добавляется в сообщении и поясняется, что инцидент с американской атомной подлодкой «не является делом только армии США» и в этом случае также необходимо, по мнению издания, принять во внимание «законные и обоснованные» озабоченности стран региона.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила о столкновении атомной подлодки ВМС США USS Connecticut при погружении в Индо-Тихоокеанском регионе с неизвестным объектом.