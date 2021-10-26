Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Общественный транспорт Петербурга перейдёт в режим выходного дня во время строгих ограничений, введённых городскими властями с 30 октября по 7 ноября. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Общественный транспорт в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится», — заверили в ведомстве. Так ответили власти на слухи о «подорожании проезда во время локдауна».

Изменится лишь график работы общественного транспорта, который из-за спада пассажиропотока будет работать в режиме выходного дня. Также городские власти не планируют замораживать льготные проездные на время действия ограничений.

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