Вашингтон, 26 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Тактическое, или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) Россия готова обсуждать с США при условии вывода из Европы американских боезарядов такого класса, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба российского посольства в соцсети Facebook.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Антонов отметил, что США настаивают на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, который основан на Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В Вашингтоне стремятся охватить все виды ядерного оружия, не скрывая при этом нацеленность на российское нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения.

«Россия в этом отношении занимает последовательную позицию. Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что Россия также требует ликвидировать инфраструктуру по хранению и обслуживанию таких вооружений, а также прекратить «совместные ядерные миссии» в рамках НАТО.

Российские новейшие стратегические комплексы уже поставлены или будут поставлены «в засчёт по ДСНВ». Москва согласна в будущем обсуждать роль и место других стратситсем в рамках контроля над вооружениями, сказал Антонов.

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