Санрайз, США, 26 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Джо Торнтон, Фрэнк Ватрано, защитник Аарон Экблад и форварды Джонатан Юбердо и Энтони Дюклер.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились нападающие Клейтон Келлер, Лиам О'Брайен и Фил Кессел. Российский защитник Илья Любушкин отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 12 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с одним очком.

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