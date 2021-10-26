Москва, , 10:24 — REGNUM Совершенно недопустимые высказывания в адрес России позволила себе министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Крамп-Карренбауэр, как сообщало ИА REGNUM, ранее призвала НАТО продемонстрировать России готовность применить ядерное оружие. О недопустимости подобных выпадов, отметила Захарова, «точечно, но не без эмоций» заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчёт сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования… ядерного оружия», — сказала дипломат.

Ранее российское оборонное ведомство вручило военному атташе Германии ноту протеста в связи с заявлением Крамп-Карренбауэр.

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