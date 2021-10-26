Сеул, , 10:24 — REGNUM В Южной Корее временно снизят налог на топливо на 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление депутата Национального собрания (парламента) Пак Ван Чжу.

Заправка топливом Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, налог будет снижен почти на шесть месяцев с 12 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Известно, что первоначально правительство намеревалось снизить налог на 15%, однако после консультаций с представителями правящей партии было принято решение о снижении на 20%.

В соответствии с планом, стоимость бензина сократится на 164 воны (~$0,14), а дизельного топлива — на 116 вон (~$0,1) за литр.

На этот же период тарифная ставка на сжиженный природный газ (СПГ) будет снижена с нынешних 2% до 0%.

Кроме того, правительство решило заморозить тарифы на коммунальные услуги до конца года.

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