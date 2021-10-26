Сеул, 26 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Южной Корее временно снизят налог на топливо на 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление депутата Национального собрания (парламента) Пак Ван Чжу.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

По его словам, налог будет снижен почти на шесть месяцев с 12 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Известно, что первоначально правительство намеревалось снизить налог на 15%, однако после консультаций с представителями правящей партии было принято решение о снижении на 20%.

В соответствии с планом, стоимость бензина сократится на 164 воны (~$0,14), а дизельного топлива — на 116 вон (~$0,1) за литр.

На этот же период тарифная ставка на сжиженный природный газ (СПГ) будет снижена с нынешних 2% до 0%.

Кроме того, правительство решило заморозить тарифы на коммунальные услуги до конца года.