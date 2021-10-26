Смоленск, , 10:23 — REGNUM Период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в Смоленской области установлен с 28 октября по 7 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующие изменения были внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности» по итогам экстренного совещания 25 октября.

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Также с 28 октября по 7 ноября на каникулы уходят школы, вузы, другие образовательные организации, а также детсады. В последних 28 и 29 октября будут работать дежурные группы.

С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области приостанавливается работа организаций общепита, розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов с товарами первой необходимости. Также не будут работать салоны красоты, солярии, спортзалы и фитнес-клубы, бассейны. Будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ. На период нерабочих дней закроются кинотеатры, музеи, концертные залы — под запрет попадает также очное проведение репетиций.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября установлены по всей стране указом президента РФ Владимира Путина. Ряд регионов принял решения о введении нерабочих дней с более раннего срока.