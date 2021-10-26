Омск, , 10:21 — REGNUM Автоинспекторы Омска выясняют обстоятельства и причины ДТП с пешеходом, погибшем под колёсами трактора. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, трагедия произошла утром, 26 октября.

Водитель трактора John Deere переехал женщину в Омске МВД РФ

Предварительно установлено, что трагедия произошла в тот момент, когда водитель трактора John Deere (мужчина 1958 г.р.), двигаясь по Окружной дороге в направлении ул. 10 лет Октября, в районе дома № 109/4 по проспекту Космический допустил наезд на пешехода (женщину 1953 г.р.), переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 сентября 2021 года в Нововаршавском районе Омской области 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил на дороге женщину 1988 года рождения, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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