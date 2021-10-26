Тбилиси, , 10:21 — REGNUM В тюремной больнице в Тбилиси готовы оказать бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Тюрьма

«Там созданы все условия, добавили даже то, чего не было. Вся необходимая аппаратура мобилизована на месте и, конечно, при необходимости мы проведем полную мобилизацию», — сказал Гарибашвили.

Он также призвал сторонников Саакашвили не говорить заранее о смерти своего «вождя». Глава правительства призвал их успокоиться, так как об экс-президенте позаботятся.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Сторонники экс-президента требуют его перевода в частную клинику.

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