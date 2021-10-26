Пенза, 26 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Пензе 34-летняя местная жительница перевела мошенникам почти 1 млн рублей, оформив до этого кредит. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Женщина пояснила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. С его слов, работники банка пытаются оформить на имя женщины кредит. Для того, чтобы обнаружить мошенников гражданке требуется самостоятельно оформить кредит. Мужчина заверил заявительницу, что долг перед банком впоследствии будет погашен автоматически.

Женщина по указаниям злоумышленника оформила кредит в сумме 949 тыс. рублей, а затем перевела все деньги на указанный банковский счет. Только после этого она поняла, что попалась на уловки лжесотрудника банка и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Пензы, попавшись на уловки аферистов о «быстром заработке», оформил кредит и лишился более 2 млн рублей.

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