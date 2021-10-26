Москва, , 10:19 — REGNUM Поражает легкость и простота, с которой чиновники включили миллионы кормящих женщин и их малышей в число тех, кому фактически можно делать прививку от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Младенец с мамой

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«Эта простота, которая, как говорят в народе, хуже воровства. А, говоря юридическим языком, она больше напоминает халатность», — заявил Миронов.

Государство фактически уклоняется от своей конституционной обязанности по защите здоровья граждан, уверен парламентарий.

«Исследований нет, данных о возможных побочных эффектах тоже, а все риски власти предлагают людям брать на себя. Это очень опасный прецедент в области медицинских препаратов и в целом в здравоохранении», — сказал депутат.