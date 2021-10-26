Южно-Сахалинск, , 10:19 — REGNUM Регионы Дальнего Востока из-за логистического кризиса испытывают существенные трудности в связи с доставкой продуктов питания, строительных материалов и других грузов, которые месяцами простаивают в портах Владивостока. К этой глобальной проблеме может добавиться существенное подорожание транспортных услуг, связанное с повышением цен на судовое топливо. Первый сигнал поступил с Курильских островов.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как написало 26 октября ИА Сах.ком, бизнесмен с Кунашира обратился в министерство сельского хозяйства и торговли Сахалина. Он сообщил, что получил, как и другие предприниматели Курил, уведомление от транспортной компании, в котором сообщается, что в связи с резким повышением стоимости судового топлива с 26 октября на 25% повышается цена перевозки контейнеров и на 10% — генеральных грузов и автотехники.

Бизнесмен заверил издание, что цены на всё в том числе на продукты питания резко взлетят на Курилах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, Сахалина и Магадана почувствовали на себе глобальный кризис грузовой логистики. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока. Правительство Камчатки и федеральные органы власти держат ситуацию на особом контроле.