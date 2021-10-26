Джакарта, 26 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Человек погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием межрегионального автобуса в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Автобус. ДТП

Автобус попал в аварию 25 октября 2021 года. Водитель погиб, ещё три человека получили травмы.

Водитель не справился с управлением, автобус врезался в ограждение платной дороги и перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийской компании по производству подвижного состава PT INKA Буди Новианторо заявил, что авария на железной дороге в Джакарте, предположительно, произошла из-за человеческой ошибки.